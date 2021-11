Basket, Scafati firma il 6 su 6: dominio su Chiusi (82-59) Sono quattro gli uomini in doppia cifra per Scafati con Riccardo Rossato miglior realizzatore

La Givova Scafati ha superato l'Umana Chiusi. Finale di 82-59 per il 6 su 6 della squadra gialloblu. Vittoria nell'anticipo della sesta giornata del girone rosso di Serie A2 con il parziale del secondo quarto (25-14) decisivo per la conferma dell'imbattibilità del team dell'Agro. Sono quattro gli uomini in doppia cifra per Scafati con Riccardo Rossato miglior realizzatore da 15 punti. La Givova piazza la rivincita con Chiusi dopo il ko in Supercoppa.

Serie A2 - Girone Rosso

Sesta Giornata

Givova Scafati - Umana Chiusi 82-59

Parziali: 18-10, 25-14, 21-16, 18-19

Scafati: Rossato 15 (1/1, 3/7), Clarke 13 (1/2, 3/8), Parravicini 11 (1/2, 2/3), Ambrosin 10 (2/3, 2/3), Cucci 8 (2/5, 1/2), Mobio 7 (3/3, 0/1), De Laurentis 6 (3/5, 0/0), Monaldi 5 (0/3, 1/3), Ikangi 5 (2/5, 0/1), Daniel 2 (1/2, 0/1), Perrino (0/1, 0/0), Grimaldi. All. Rossi.

Chiusi: Ancellotti 12 (5/7, 0/1), Wilson 11 (5/7, 0/3), Medford 11 (4/7, 1/4), Musso 7 (2/3, 1/4), Biancotto 5 (1/2, 1/2), Criconia 4 (0/0, 1/3), Raffaelli 4 (2/4, 0/1), Carenza 4 (0/0, 1/1), Fratto 1, Pollone. All. Bassi.