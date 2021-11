Due giornate di squalifica a Daniel, Scafati presenta il ricorso Inibizione anche per il patron Longobardi fino al 29 novembre e ammenda di 740 euro

Nei provvedimenti disciplinari relativi alla sesta giornata del girone rosso di Serie A2 spicca la squalifica per due gare inflitta al centro della Givova Scafati, Ed Daniel, "perché, a gioco fermo, con la testa colpiva alla fronte un tesserato avversario, senza danno ma con intento intimidatorio e minaccioso; fatto che ne comportava l'espulsione". Ecco quanto si legge nella nota ufficiale di LNP e FIP in cui c'è anche l'inibizione di 21 giorni per il patron dello Scafati Basket, Nello Longobardi, "fino al 29 novembre 2021, per comportamento intimidatorio e minaccioso espresso platealmente nei confronti dell'osservatore arbitrale" e l'ammenda di 740 euro al club gialloblu "per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e per lancio di un oggetto contundente (moneta), che colpiva il 1° arbitro ad una gamba, senza danno".

La Givova Scafati ha reso noto "di aver già conferito incarico ai propri legali, affinché venga presentato ricorso con urgenza avverso il suindicato provvedimento disciplinare, riponendo piena fiducia nella circostanza che, a contraddittorio pieno, possa farsi luce sulla verità dei fatti, assolutamente differenti da quelli riportati dagli arbitri nel referto di gara. Nel corso di quest’ultima, infatti, grande stupore aveva creato tra gli astanti l'espulsione dell’atleta Edward Lee Daniel, in particolare per la maniera in cui si erano avvicendati e svolti i fatti nel corso dell’incontro e sui quali, attraverso la prova video (allegata al presente comunicato), chiunque potrà farsi una chiara e concreta opinione, che amplificherà senza ombra di dubbio lo sconcerto per il provvedimento vessatorio ed ingiusto, soprattutto alla luce della evidente provocazione subita dell'atleta gialloblu".