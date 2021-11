Mobio: "Compagni e allenatore super: Scafati ha un grande gruppo" La guardia/ala: "A Forlì dovremo confermare quanto già dimostrato nelle precedenti 6 gare"

"A Scafati mi sto trovando molto bene, non ho avuto difficoltà ad inserirmi, perché ho trovato compagni e allenatore davvero super". Joseph Mobio ha sostituito Davide Raucci nel roster della Givova Scafati e si è subito inserito nel gruppo allenato da coach Alessandro Rossi: "Sto lavorando sodo per cercare di dare il mio contributo in un ambiente dove ho trovato grande entusiasmo ed affiatamento. - ha spiegato la guardia/ala - Abbiamo iniziato positivamente la stagione agonistica, grazie al lavoro quotidiano in allenamento. Ora abbiamo l’obiettivo di continuare su questa strada. Il mio coinvolgimento con la squadra sta lentamente crescendo ed andando avanti nel verso giusto. Ci stiamo preparando alla sfida di Forlì, contro una squadra che finora ha perso in sole due occasioni e che quindi merita grande rispetto".

Il prossimo avversario - "Dovremo fare la migliore prestazione possibile, siamo già pronti a scendere in campo contro un team composto da giocatori di grande qualità, tra americani ed italiani, e contro cui dovremmo prestare grande attenzione non tanto ai singoli quanto al collettivo. - ha aggiunto Mobio - Dobbiamo continuare a far circolare la palla e giocare con la stessa cattiveria sfoderata finora, quindi con grande intensità e concentrazione: tutte cose che abbiamo dimostrato già di saper fare".