Boxe, a Baronissi i Campionati Italiani Youth 2021 Appuntamento dal 26 al 28 novembre per le fasi eliminatorie, l'11 e il 12 dicembre le finali.

L’avevamo anticipato lo scorso 9 novembre quando la Federazione Pugilistica Italiana aveva dato le prime notizie che ora sono state ampiamente confermate. I Campionati Italiani Youth 2021 si svolgeranno, sia per quanto riguarda le fasi eliminatorie sia per le semifinali e finali, a Baronissi in provincia di Salerno.

Competizione divisa in due week end. Sedicesimi, ottavi e quarti avranno luogo, in quel del PalaUnisa della città campana, dal 26 al 28 novembre. Le semifinali e le finali, invece, si svolgeranno dall'11 al 12 dicembre. Il torneo, come comunicato dalla Federazione, sarà integralmente trasmesso in diretta Youtube su FPIOfficialChannel. Per la Campania si tratta di un altro riconoscimento importante perché già a gennaio al Pala del Mauro di Avellino erano andati in scena gli assoluti. Poche settimane fa invece era stata Pompei ad ospitare la Women Boxing League andata in scena all’Hotel Vittoria. Dunque il comitato regionale si conferma punto di riferimento anche organizzativo a livello italiano e poi non va dimenticato che si combatterà a casa di Aziz Abbes Mouhiidine, fresco vincitore della medaglia d’argento ai Mondiali di Belgrado.