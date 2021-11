Scafati attende Fabriano, Rossi: "Non possiamo avere cali mentali" Il coach gialloblu: "Mi aspetto una gara giocata con grande determinazione dai miei ragazzi"

La Givova Scafati è al lavoro per la sfida contro la Ristropro Fabriano, presentata così dal coach gialloblu, Alessandro Rossi. "A Chieti abbiamo disputato una gara intensa e determinata, vincendo in trasferta e riprendendo slancio dopo la sconfitta di Forlì. Ora vogliamo confermarci anche contro Fabriano, che arriverà domenica al PalaMangano arrabbiata per le ultime due sconfitte consecutive subite. - ha spiegato il tecnico di Scafati - Mi aspetto di trovare una squadra mentalmente decisa a fare risultato, intenta a collezionare i punti necessari per la salvezza. Ha una coppia di americani molto prolifica e giocatori esperti come Santiangeli, Baldassarre e Marulli. Se vogliamo essere ambiziosi, non possiamo avere cali mentali, ma dobbiamo entrare in campo con ferocia, soprattutto perché giocheremo dinanzi ai nostri tifosi. - ha aggiunto Rossi verso la gara contro i marchigiani - Mi aspetto una gara giocata con grande determinazione dai miei ragazzi".

Foto: elaborazione grafica ufficio stampa Scafati Basket 1969