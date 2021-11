Verso Scafati-Fabriano, De Laurentiis: "Ci vorrà intensità doppia" Scafati vuole la conferma del primato, condiviso dopo otto turni con la OraSì Ravenna

"La sconfitta di Forlì ha fatto venire fuori una serie di piccoli problemi, sui quali abbiamo lavorato tanto e la reazione a Chieti ne è stata l’emblema soprattutto per l’intensità. Domenica contro Fabriano ce ne vorrà però il doppio e dovremo dimostrarlo con una partenza forte". Il centro della Givova Scafati, Quirino De Laurentiis, ha presentato così la vigilia dei gialloblu verso la gara contro la Ristopro al PalaMangano. "Ci troveremo al cospetto di una squadra che non è partita benissimo, ma che sulla carta dispone di un organico tosto, che si compone di ottimi giocatori, come la buona coppia di americani, i due lunghi esperti Baldassarre e Benetti ed un esterno come Santiangeli, tra i migliori italiani della categoria. Dovremo partire dalla nostra buona difesa, che potrà darci quella solidità necessaria che ci permetterà di far venire tutto il resto da sé". Scafati vuole la conferma del primato, condiviso dopo otto turni con la OraSì Ravenna, che nell'ultimo turno ha battuto proprio Fabriano, prossima avversaria della Givova.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969