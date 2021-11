Scafati soffre, ma alla fine travolge Fabriano: 98-82 Serie A2, gruppo rosso: ottava vittoria in nove partite per la Givova

Basket, Serie A2. Scafati soffre, ma alla fine travolge Fabriano con il finale di 98-82 nella nona giornata del gruppo rosso. La Giovova resta in testa alla classifica, appaiata a quota 16 punti con Ravenna, che vinto in casa battendo per 74-71 San Severo.