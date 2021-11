Scafati-Fabriano, nota del club marchigiano sull'episodio post-gara La società esprime solidarietà all'arbitro Scrima e non esclude azioni per tutelare l'immagine

La Janus Basket Fabriano ha emesso un comunicato ufficiale per presentare il disappunto per quanto accaduto nei secondi conclusivi della sfida giocata dalla squadra marchigiana a Scafati contro la Givova. "In riferimento al deplorevole episodio che ha visto coinvolto il tesserato Dwayne Davis nella parte finale dell’ultimo periodo della gara di domenica a Scafati, la Ristopro Janus Fabriano esprime la propria sincera solidarietà al primo arbitro, signor Alberto Scrima. - si legge nella nota societaria - Il comportamento tenuto dal giocatore non rispecchia in alcun modo i valori sportivi che da sempre contraddistinguono la nostra società ed il senso civico della città di Fabriano e, pertanto, va stigmatizzato. La Janus Basket Fabriano, a prescindere da quelle che saranno le decisioni del giudice sportivo, applicherà le dovute sanzioni nei confronti dell’atleta non escludendo alcuna azione utile per tutelare la propria immagine".