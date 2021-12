Scafati attende Verona, Rossi: "Vincere per confermare il fattore campo" "Gli scaligeri hanno una rosa composta da un ottimo mix di esperienza e gioventù"

L'ulteriore step nei big match. È la richiesta dello staff tecnico alla Givova Scafati per la sfida contro la Tezenis Verona (domenica ore 18 al PalaMangano). "I valori espressi in queste nove partite ci fanno credere che quella di domenica contro Verona sarà una partita di alto profilo. - ha spiegato il coach dei gialloblu, Alessandro Rossi, per presentare la prossima sfida - Ci confronteremo contro una delle squadre maggiormente accreditate dell’intera serie A2 e non solo del nostro girone, allenata da un grande allenatore, con giocatori importanti. Per noi sarà un altro importante test di crescita, che ci permetterà di capire a che punto di preparazione siamo e di cosa abbiamo ancora bisogno per crescere. Vogliamo vincere per conservare la nostra imbattibilità casalinga. L’ultima partita contro Fabriano è stata davvero tosta ed ha evidenziato una prestazione difensiva sotto i nostri standard abituali, che dobbiamo invece ritrovare domenica, perché Verona ci farà pagare a caro prezzo ogni singolo errore".

Su Verona - "Gli scaligeri hanno una rosa composta da un ottimo mix di esperienza e gioventù, fondamentale per questo campionato, costruita con grande equilibrio ed intelligenza. - ha aggiunto Rossi - Sarà molto importante gestire il ritmo della gara. Noi dobbiamo partire da un livello di energia e di aggressività sopra la media, prima ancora di discutere delle questioni strettamente tecniche. Ci troveremo di fronte una squadra matura e compassata, per cui dovremo stare attenti a non farci punire ad ogni minimo errore".