Scafati Basket, Ikangi: "Fiducia anche nei momenti di difficoltà" L'ala: "Cercherò di dare del mio meglio soprattutto in difesa sull’esterno americano di Verona"

"Contro Fabriano non siamo stati precisi, abbiamo avuto qualche disattenzione di troppo contro un ottimo team, che ha saputo metterci in difficoltà in una sfida fatta di alti e bassi. E di ancor più alto profilo si prospetta la partita di domenica contro Verona, squadra dotata di un organico composto da giocatori esperti come Rosselli, altri talentuosi come Candussi". Così Iris Ikangi, ala della Givova Scafati, ha commentato la vigilia della sfida contro la Tezenis Verona per il gruppo dell'Agro, che guida la classifica del girone rosso di Serie A2. "Quella veronese, così come la nostra, è una piazza ambiziosa, contro cui non dobbiamo fare un passo indietro, non dobbiamo avere paura, ma farci trovare pronti mentalmente. - ha aggiunto Ikangi - Per me sarà una gara speciale, perché a Verona ho trascorso due bellissime stagioni e quindi ci tengo a fare bella figura in una partita così importante, che vogliamo vincere a tutti i costi. Ci basterà essere concentrati ed avere fiducia anche nei momenti di difficoltà, continuando sempre a giocare con grande solidità mentale. Cercherò di dare del mio meglio soprattutto in difesa sull’esterno americano".