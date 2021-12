Basket, Serie A2: Scafati vince il big match con Verona (77-57) Confermato il primato nel girone rosso di Serie A2, condiviso con la OraSì Ravenna

La Givova Scafati firma l'ulteriore step di crescita. Fa suo il big match contro la Tezenis Verona con il punteggio di 77-57. Il +20 finale conferma i valori al PalaMangano con un primo tempo dall'alto impatto per gli uomini di coach Alessandro Rossi. Ed Daniel è il miglior realizzatore per Scafati con 17 punti e preciso al tiro (6 su 6 da 2). A Verona non bastano i 15 punti di Xavier Johnson. La Givova conferma il primato nel girone rosso di Serie A2, condiviso con la OraSì Ravenna. Ora le prime due della classe hanno 7 punti di vantaggio su Verona, terza in classifica. Nel prossimo turno Scafati sarà ospite della Tramec Cento.

Serie A2 - Girone Rosso

Decima Giornata

Givova Scafati - Tezenis Verona 77-57

Parziali: 18-12, 24-16, 20-16, 15-13

Scafati: Daniel 17 (6/6, 0/0), Rossato 13 (3/9, 1/3), Ikangi 10 (2/2, 2/2), Monaldi 9 (1/3, 2/7), Clarke 9 (2/4, 1/5), Cucci 8 (0/4, 1/4), Mobio 3 (0/0, 1/3), Ambrosin 3 (0/0, 1/4), De Laurentis 3 (1/1, 0/0), Parravicini 2 (1/3, 0/0), Grimaldi, Perrino. All. Rossi.

Verona: Johnson 15 (5/8, 0/2), Anderson 11 (2/6, 1/10), Udom 10 (2/3, 1/4), Pini 9 (4/6, 0/0), Rosselli 4 (2/5, 0/1), Tommasini 3 (1/3, 0/0), Candussi 3 (0/1, 1/2), Grant 2 (1/1, 0/0), Nonkovic, Adobah. All. Ramagli.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969