Serie A2, Coppa Italia: Scafati e Ravenna già qualificate Prime con un vantaggio decisivo sulla quinta posizione del girone rosso

Il consiglio federale ha deliberato la conferma del format per la Coppa Italia di Serie A2 e di Serie B. Attesa per la definizione della sede che ospiterà l'evento dall'11 al 13 marzo con la Givova Scafati e la OraSì Ravenna, prime del girone rosso, già qualificate per l'evento tricolore in virtù del vantaggio sulla quinta posizione dopo dieci turni di campionato.

Il format - "Vi partecipano le squadre classificate ai primi quattro posti dei gironi verde e rosso al termine del girone di andata (2 gennaio 2022). La parità tra due squadre sarà risolta dall'esito dello scontro diretto. La parità a tre o più squadre, dalla classifica avulsa determinata dall'esito degli scontri diretti tra le squadre a parità di vittorie. Nel caso in cui la situazione di parità dovesse persistere dopo aver esplorato tutte le possibilità di classifica avulsa, si passerà al quoziente canestri (punti fatti diviso punti subiti) tra le squadre in parità. Le qualificate saranno abbinate e disposte sul tabellone secondo il seguente ordine: 1 Verde - 4 Rosso, 2 Rosso - 3 Verde, 2 Verde - 3 Rosso, 1 Rosso - 4 Verde".