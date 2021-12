Cento-Scafati, Rossi: "Una delle trasferte più difficili" Il coach: "Quella contro Cento è la partita peggiore che in questo momento ci poteva capitare"

"Ci aspetta una delle trasferte più difficili del campionato". Il coach della Givova Scafati, Alessandro Rossi, è molto chiaro verso la sfida contro la Tramec Cento, in programma domenica (ore 17) al Milwaukee Dinelli Arena. "Quella contro Cento è la partita peggiore che in questo momento ci poteva capitare sia per la qualità dell’avversario, sia per la lunga trasferta, che per la preparazione della gara. - ha spiegato il tecnico dei gialloblu - Ci troveremo di fronte una squadra che gioca una pallacanestro piacevole, che evidenzia il lavoro fatto negli anni da coach Mecacci. È un avversario che rispettiamo tantissimo e contro cui vogliamo confrontarci per capire se i passi avanti fatti nelle recenti uscite si confermeranno tali anche lontano dalle mura amiche. Servirà una gara di sostanza e di primissimo livello, perché affronteremo una squadra seconda a nessun’altra contendente. Ha un roster lungo e completo, giocatori di esperienza come Tomassini e i due affidabili americani James e Barnes, oltre ad altri giocatori veterani della categoria come Ranuzzi, Zilli e Moreno. Hanno un sistema di gioco fluido ed ordinato, contro cui dovremo fare un importante passo avanti per spuntarla".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969