Basket, Scafati ko a Cento (75-70). Rossi: "Mancata precisione nei dettagli" Il coach dei gialloblu: "Di positivo c’è il carattere della squadra che ha non ha mai mollato"

La Givova Scafati rimedia a Cento la seconda sconfitta in campionato. La squadra di coach Alessandro Rossi esce sconfitta dal parquet della Tramec con il finale di 75-70. I gialloblu partono forte (16-24 al 10'), ma subiscono l'immediato rientro dei padroni di casa e cadono nel finale. "Bisogna fare i complimenti a Cento, che ha avuto il merito di fare meno errori di noi. - ha spiegato il tecnico del club dell'Agro - Ci sono mancate tante piccole cose, tanti dettagli che poi alla fine fanno la differenza. Nel momento in cui siamo riusciti a prendere le giuste misure in difesa, abbiamo iniziato invece a perdere la lotta rimbalzo. Nei momenti chiave abbiamo concesso troppo. La loro difesa molto aggressiva ce l’aspettavamo, sapevamo che avremmo fatto fatica in attacco, ci siamo accontentati di trovare solo determinate soluzioni e tutto ciò ci serve come bagaglio per crescere e imparare a reagire con più prontezza. - ha aggiunto Rossi - Di positivo c’è il carattere della squadra che ha non ha mai mollato, anche nelle difficoltà, restando sempre agganciati all’avversario. Dobbiamo crescere in termini di consapevolezza e personalità, soprattutto in trasferta. È mancata la precisione, non delle percentuali, ma nei dettagli che sono indispensabili in partite come questa".

Serie A2 - Girone Rosso

Undicesima Giornata

Tramec Cento - Givova Scafati 75-70

Parziali: 16-24, 21-13, 12-12, 26-21

Cento: Barnes 21 (7/9, 2/4), Tomassini 18 (4/6, 1/7), Ranuzzi 10 (0/5, 3/3), James 8 (0/2, 2/5), Zilli 8 (4/6, 0/0), Gasparin 5 (0/1, 1/2), Moreno 3 (0/1, 1/3), Berti 2 (1/3, 0/0), Dellosto (0/0, 0/1), Guastamacchia, Re. All. Mecacci.

Scafati: Rossato 21 (2/3, 4/8), Clarke 16 (4/4, 2/6), Cucci 11 (3/5, 1/5), Daniel 9 (4/5, 0/1), Ikangi 4 (2/3, 0/3), Ambrosin 4 (0/0, 1/5), Mobio 3 (1/2, 0/2), Monaldi 2 (1/1, 0/5), De Laurentis, Parravicini (0/1, 0/0). All. Rossi.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969