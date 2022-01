Paganese, nuovo giro di tamponi: i risultati dei test Il club azzurrostellato era già alle prese con 7 positivi all'interno del gruppo squadra

Non arrivano buone notizie sul fronte Covid per la Paganese. A seguito del ciclo di test anti Covid-19, a cui si è sottoposto il gruppo squadra (esclusi i 7 casi già rilevati in precedenza), è emerso un nuovo caso di positività. Il collaboratore in questione, vaccinato con terza dose, asintomatico, è in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Sono, dunque, 8 i tesserati del club azzurrostellato attualmente contagiati.