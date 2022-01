Paganese, arrivano due calciatori dall'Atalanta: i dettagli Definita anche una cessione al Seregno di pari passo con la doppia operazione in entrata

Doppia operazione in entrata per la Paganese che ha raggiunto l’accordo con l'Atalanta per il prestito, fino al 30 giugno 2023, di Lorenzo Avogadri e Giorgio Brogni. Avogadri è un portiere: cresciuto calcisticamente nel vivaio orbico ha vestito, nella prima parte di stagione, la maglia della Giana Erminio (Serie C, girone A) senza riuscire a trovare spazio. Brogni, invece, è un terzino sinistro: pure lui si è formato nel settore giovanile della Dea. Nella prima parte dell'annata agonistica in corso ha militato tra le file della Feralpisalò (Serie C, girone A), totalizzando 10 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia di Categoria.

Avogadri e Brogni, entrambi classe 2001, si aggregheranno al gruppo allenato dal tecnico Gianluca Grassadonia dopo aver svolto i test anti Covid-19. Intanto, dopo l'arrivo di Avogadri, Leonardo Caruso è stato girato al Seregno. L'estremo difensore proverà a mettersi in mostra con i brianzoli con cui spera di giocare a differenza di quanto accaduto a Pagani dove è stato chiuso dall'esperto Paolo Baiocco.