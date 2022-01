Paganse, nuovo giro di tamponi: i risultati Il club azzurrostellato ha reso noti i risultati dell'ultimo screening in ordine cronologico

La Paganese veleggia verso un graduale ritorno alla normalità e continua a recuperare pedine dopo essere stata travolta, come l'Italia e il calcio italiano, dall'ennesima ondata di Covid. La prima buona notizia di giornata è che l'ultimo giro di tamponi effettuato dal gruppo squadra, mediante tampone molecolare, ha dato esito negativo per tutti i componenti. Nel contempo, uno dei 6 calciatori precedentemente posti in quarantena, si è negativizzato stando a quanto rilevato dal test che sono stati posti in essere nella mattinata di ieri. Quest’ultimo tornerà ad allenarsi dopo aver svolto le visite mediche e ricevuto l’idoneità alla pratica dell'attività sportiva a livello agonistico. I positivi, dunque, scendono a 5, e nei prossimi giorni, come da protocollo, l’intero gruppo squadra si sottoporrà a nuovo giro di tamponi per continuare a monitorare, in maniera capillare, la situazione nella compagne azzurrostellata per un lavoro di screening, contenimento e prevenzione dalla diffusione del contagio.