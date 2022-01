Paganese, ecco l'esito dell'ultimo giro di tamponi Gli azzurrostellati sono reduci dal pari allo "Iacovone" contro il Taranto

La Paganese ha reso noto che i test anti Covid-19 effettuati questo pomeriggio, come da protocollo, dal gruppo squadra, mediante tampone antigenico, hanno dato esito negativo per tutti i componenti. Buone notizie, inoltre, per uno dei due tesserati in quarantena che è risultato negativo al tampone molecolare effettuato questa mattina. Resta, dunque, una sola positività all’interno della Paganese, che può tornare alla normalità dopo aver affrontato come tanti altri club della Lega Pro gli effetti della quarta ondata di pandemia. Non resta, dunque, che concentrarsi sul campionato e sul mercato. Grassadonia si è detto, a tal proposito, pienamente fiducioso dell'operato dalla società in merito agli arrivi e alle partenze che separano la sua squadra dalla chiusura della finestra invernale di trattative. Con il pari strappato allo “Iacovone”, grazie al gol del pari di Firenze dopo quello di Saraniti su calcio di rigore ed il penalty parato da Baiocco a Giovinco, il 2022 è iniziato con un risultato positivo.