Paganese, preso un difensore dal Monopoli: si tratta di un ritorno Operazione a titolo temporaneo per il club azzurrostellato

La Paganese ha reso noto di aver trovato l’accordo con il Monopoli per il trasferimento in azzurrostellato, a titolo temporaneo, sino a fine stagione, di Ivan De Santis. Per il difensore, classe 1997, che indosserà la maglia numero 22, si tratta di un ritorno a Pagani. De Santis ha, infatti, già militato tra le file del club campano nella storica stagione 2016/2017, culminata con la partecipazione ai playoff per la Serie B. “Il presidente Raffaele Trapani, l’amministratore unico Filippo Raiola e il coordinatore dell’area tecnica Cosimo D’Eboli, augurano a Ivan De Santis buon lavoro” si legge nella nota ufficiale, corredata dalla foto di rito, con cui la Paganese ha annunciato la felice conclusione dell'affare.

Domenica, alle 14,30, la sfida al "Torre" con la capolista Bari. Gli azzurrostellati ci arriveranno con un calciatore in più su cui poter contare, desiderosi di piazzare il proverbiale sgambetto a una delle corazzate del girone C di Serie C, che veleggia verso la ventiquattresima giornata.