Vibonese - Paganese, vince la paura di non perdere: 0-0 Gli azzurrostellati tornano dal "Razza" con un pari. Espulso Curiale

Pari a reti inviolate tra Vibonese e Paganese. La gara, valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C, non ha riservato grandi emozioni. Al 33' del secondo tempo espulso Curiale. Gli azzurrostellati, attualmente in zona playout con 23 punti, affronteranno sabato, al “Marcello Torre”, il Campobasso. Calcio d'inizio alle 17,30.

Il tabellino.

Vibonese – Paganese 0-0

Vibonese (3-4-3): Mengoni; Polidori, Risaliti, Mahrous (24’ st Suagher); Corsi (35’ st Cattaneo), Zibert (35’ st Panati), Basso, Carosso (10’ st Blaze); Grillo (10’ st Ngom), Curiale, Spina. A disp.: Marson, Alvaro, Gelonese, Bellini. All.: D’Agostino.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato (36’ st Konate), De Santis, Murolo (23’ st Celesia); Martorelli, Cretella (31’ st Tissone), Bensaja, Firenze, Brogni; Tommasini (23’ st Diop), Castaldo. A disp.: Pellecchia, Avogadri, Perlingieri, Manarelli, Scanagatta, Iannone. All.: Grassadonia.

Arbitro: Vergaro della sezione di Bari. Assistenti: Pedone della sezione di Reggio Calabria e Ravera della sezione di Lodi. Quarto Ufficiale: Molinaro della sezione di Lamezia Terme.

Note: Espulso al 33’ st Curiale per somma di ammonizioni. Ammoniti: Polidori, Brogni, Sbampato, Bensaja. Angoli: 5-3. Recupero: pt 1’pt, st 5’.