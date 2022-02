Catanzaro - Paganese, la probabile formazione Rientra Murolo dopo un turno di squalifica, due indisponibili

Al termine della rifinitura svolta stamattina al "Superga" di Mercato San Severino, il tecnico Gianluca Grassadonia ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta a Catanzaro in programma domani, 15 febbraio 2022, alle 16, valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C. Rientra in lista Michele Murolo, che ha scontato il turno di squalifica, mentre saranno indisponibili Guadagni e Volpicelli, che continuano il lavoro differenziato.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Avogadri, Baiocco, Pellecchia.

Difensori: Brogni, Celesia, De Santis, Konate, Manarelli, Murolo, Perlingieri, Sbampato, Scanagatta.

Centrocampisti: Bensaja, Cretella, Firenze, Martorelli, Tissone, Zanini.

Attaccanti: Castaldo, Del Regno, Diop, Iannone, Tommasini.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Konatè, Celesia; Zanini, Bensaja, Cretella, Firenze, Brogni; Diop, Tommasini. A disp.: Avogadri, Pellecchia, Murolo, De Santis, Scanagatta, Martorelli, Manarelli, Perlingieri, Tissone, Del Regno, Iannone, Castaldo. All.: Grassadonia.