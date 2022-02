La Paganese lotta e ci mette il cuore, il Catanzaro soffre ma vince: 1-0 Al "Ceravolo" decide un gol di Bisci, gli azzurrostellati ko dopo due risultati utili di fila

La Paganese lotta, ma cede il passo al "Ceravolo". Gli azzurrostellati, dopo il pari a Vibo Valentia (0-0) e la vittoria casalinga contro il Campobasso (2-1), vengono battuti dal Catanzaro col finale di 1-0. La gara valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C è decisa una rete di Biasci nella seconda frazione di gioco. Prossimo appuntamento sabato, al "Torre", contro il Monterosi Tuscia. Via alle 14,30.

Il tabellino.

Catanzaro – Paganese 1-0

Marcatore: st 10' Biasci.

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Martinelli, S. De Santis, Scognamillo; Bayeye (34’ st Bjarkason), Souans (23’ st Carlini), Cinelli (23′ st Verna), Welbeck, Vandeputte; Biasci (34’ st Bombagi), Cianci (38’ st Vazquez). A disp.: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, Fazio, Gatti. All.: Vivarini.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, I. De Santis (16 ’st Scanagatta), Celesia (16’ st Murolo); Zanini, Cretella, Bensaja (16 ’st Firenze), Tissone (32’ st Martorelli), Brogni; Tommasini (16’ st Castaldo), Diop. A disp.: Pellecchia, Avogadri, Konate, Perlingieri, Manarelli, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Arbitro: Saia dalla sezione di Palermo. Assistenti: Politi della sezione di Lecce e Feraboli della sezione di Brescia. Quarto Ufficiale: Madonia della sezione di Palermo.

Note: Ammoniti: Cianci, Scognamillo, Vandeputte, Carlini, Vivarini, Celesia, Zanini. Angoli: 6-3. Recupero: 2' pt; 4' st. Spettatori: circa 2300, di cui 100 ospiti.