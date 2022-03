Cuore Paganese, il Palermo non passa al "Torre": 2-2 Con soli 17 calciatori a disposizione gli azzurrostellati impongono il pari ai rosanero

Prova d'orgoglio della Paganese, che con soli 17 calciatori a disposizione tra squalificati (3) e infortunati (4), costringe al pari il Palermo. Al “Torre”, nella gara valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C, azzurrostellati in vantaggio con Cretella, ma ripresi da Brunori. Si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa vantaggio dei siciliani con Valente, ma ci pensa Tommasini a riacciuffare i rosanero fissando il risultato sul 2-2 finale.

Il tabellino.

Paganese – Palermo 2-2

Marcatori: pt 22’ Cretella, 46' Brunori; st 10' Valente, 22’ Tommasini.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, De Santis, Murolo (8’ st Celesia); Scanagatta (15’ st Martorelli), Cretella, Zanini, Firenze (15’ st Iannone), Brogni; Guadagni (32’ st Volpicelli), Tommasini. A disp.: Pellecchia, Avogadri. All.: Grassadonia.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro, Somma, Marconi, Giron (1’ st Crivello); De Rose (34’st Dall’Oglio), Damiani (1’ st Floriano); Valente, Luperini (26’ st Fella), Soleri (16’ st Odjer); Brunori. A disp.: Massolo, Accardi, Silipo, Perrotta, Felici, Doda, Lancini. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste. Assistenti: Monaco della sezione di Termoli e Moroni della sezione di Treviglio. Quarto Ufficiale: Di Francesco della sezione di Ostia Lido.

Note: Espulso Odjer al 46’ st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tommasini, Cretella, De Rose. Angoli: 2-7. Recupero: pt 3’, st 4’.