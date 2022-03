Scafati domina nella ripresa, Cento ko 74-54 La squadra gialloblu riparte con decisione dopo la sosta forzata causata dal covid

Rientro con successo e conferma dell'imbattibilità al PalaMangano per la Givova Scafati, che vince contro la Tramec Cento con il risultato di 74-54 nella gara valida per la ventiquattresima giornata del girone rosso di Serie A2. I gialloblu controllano nel primo tempo e dominano nella seconda parte della gara per il +20 finale.

Diego Monaldi è il miglior realizzatore del match con 25 punti. Scafati approfitta del ko della Tezenis Verona per il +2 su Ravenna e il +3 sugli scaligeri e ci sono due gare da recuperare per gli uomini di coach Alessandro Rossi, tornati in campo dopo la sosta forzata causata dal covid.

Serie A2 - Girone Rosso

Ventiquattresima Giornata

Givova Scafati - Tramec Cento 74-54

Parziali: 14-14, 16-19, 20-12, 24-9

Scafati: Monaldi 25 (2/2, 6/8), Clarke 11 (1/2, 2/9), Daniel 9 (3/5, 0/1), Rossato 8 (2/3, 1/7), Cucci 7 (0/0, 1/3), Ikangi 7 (2/2, 1/4), De Laurentis 5 (1/2, 0/0), Ambrosin 2 (1/1, 0/1), Mobio (0/0, 0/2), Parravicini. All. Rossi.

Cento: Tomassini 12 (3/7, 2/5), James 11 (3/9, 1/6), Berti 10 (4/4, 0/0), Gasparin 9 (1/1, 2/6), Zilli 4 (2/5, 0/0), Dellosto 4 (2/3, 0/2), Barnes 2 (1/3, 0/5), Moreno 2 (1/2, 0/5), Ranuzzi, Guastamacchia. All. Mecacci.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969