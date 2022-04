Paganese - Monopoli, la probabile formazione degli azzurrostellati Cinque indisponibili per Grassadonia in vista della sfida al "Torre" con i pugliesi

A seguito della rifinitura svolta questo pomeriggio al “Superga” di Mercato San Severino, il tecnico della Paganese, Gianluca Grassadonia, ha diramato l'elenco dei 19 convocati per il match con il Monopoli, valido per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, 2 aprile 2022, con calcio d'inizio alle 17,30 allo stadio “Torre”.

Indisponibili Castaldo, che prosegue il lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio alla caviglia sinistra; Tissone, per lui lavoro a parte a causa di una distrazione del collaterale mediale del ginocchio destro; Diop, ancora fermo a causa di trauma distorsivo al ginocchio destro; Perlingieri per un trauma contusivo alla spalla destra.

Sarà assente anche Murolo, uscito nel corso del secondo tempo di Paganese – Palermo a causa di un forte trauma contusivo alla schiena: per lui i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni dallo staff medico.

L'elenco dei 19 convocati.

Portieri: Avogadri, Baiocco, Pellecchia.

Difensori: Brogni, Celesia, De Santis, Konate, Manarelli, Sbampato, Scanagatta.

Centrocampista: Bensaja, Cretella, Firenze, Martorelli, Volpicelli, Zanini.

Attaccanti: Guadagni, Iannone, Tommasini.

Le probabili formazioni.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Konate, Scanagatta; Zanini, Cretella, Bensaja, Firenze, Manarelli; Guadagni, Tommasini. A disp.: Avogadri, Pellecchia, Brogni, De Santis, Celesia, Volpicelli, Martorelli, Iannone. All.: Grassadonia.