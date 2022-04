Basket, Salerno-Cassino. Di Lorenzo: "Il quarto posto? Dipende da noi" Serie B (girone D), il coach blaugrana: "Sarà importante giocare sui nostri ritmi"

Alle 18, al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano, sarà sfida tra la Virtus Arechi Salerno e la BPC Virtus Cassino. La squadra blaugrana vuole il quarto posto in chiave playoff e punta al riscatto dopo il ko nel recupero contro i Lions Basket Bisceglie. "Sono orgoglioso dei ragazzi per la prova offerta a Bisceglie contro una squadra molto forte e in salute. - ha spiegato il coach della Virtus Arechi, Giampaolo Di Lorenzo - Sono stati bravi a reagire dopo un primo tempo complicato con una grande prova offerta nella ripresa. Proprio da questo bisogna ripartire, dalla reazione e dalla solidità. Sappiamo che contro Cassino sarà una gara totalmente differente, per cui sarà importante giocare sui nostri ritmi. Ovviamente sin da venerdì abbiamo provato a recuperare le energie, del resto in questo rush finale bisognerà farsi trovare pronti sia dal punto di vista fisico che mentale. Ora per il quarto posto dipende tutto da noi". Salerno-Cassino sarà diretta da Alessio Chiarugi di Pontedera e Michele Melai di Calcinaia.