Supercoppa serie C, dirige l'arbitro cilentano Maria Marotta Nuovo importante palcoscenico per il fischietto di San Giovanni a Piro

Sarà Maria Marotta della sezione di Sapri l'arbitro della della terza ed ultima giornata di Supercoppa che vedrà impegnati Südtirol e Modena sabato 14 maggio alle ore 16.00. La signora Marotta, originaria di San Giovanni a Piro, sarà coadiuvata dalla coppia di assistenti formata da Mirco Carpi Melchiorre della sezione di Orvieto e da Veronica Martinelli della sezione di Seregno. Quarto ufficiale il signor Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia.

Nuovo importante palcoscenico quindi per il fischietto cilentano che sogna il grande salto nella Can di A e B. Dal primo gennaio 2016 è stata nominata arbitro internazionale facendo il suo esordio agli Europei femminili del 2017 dirigendo Bielorussia-Slovenia 2-0.

Al quarto anno in Can C, ha collezionato 69 presenze: 1 in serie B, Reggina-Frosinone 0-4 delle stagione 2020-21, 44 in Serie C, 2 in Coppa Italia Serie C, 21 nel campionato, Primavera e 1 una finale di coppa Italia Primavera: Fiorentina-Verona 1-0 2019-20.