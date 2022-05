Basket, playoff: Salerno-Rieti. Di Lorenzo: "Giochiamocela fino alla fine" Serie B, il coach blaugrana: " Ammetto che non vedo l'ora di tornare ai giocare la post-season"

Alle 19 sarà palla a due tra la Kienergia Rieti e la Virtus Arechi Salerno per Gara 1 dei quarti di finale promozione per la Serie A2. I blaugrana puntano a ribaltare subito il fattore campo nella serie al meglio delle cinque gare. "Siamo pronti, giochiamocela fino alla fine. - ha spiegato il coach della squadra blaugrana, Giampaolo Di Lorenzo - La vicinanza del presidente negli ultimi giorni e le sue parole ci hanno caricato ulteriormente. Siamo contenti di averlo reso felice con quello che abbiamo fatto nel corso della stagione regolare ma ha perfettamente ragione quando dice che ora tutto quello che viene dobbiamo meritarlo noi. Sappiamo bene che affronteremo un avversario fortissimo che ama sfruttare la fisicità nonché giocare con estrema intensità, proprio questi sono aspetti che in qualche circostanza abbiamo sofferto nel corso del campionato, per cui ora mi aspetto segnali importanti da parte dei ragazzi in tal senso. La squadra, comunque, si è allenata bene e sia fisicamente che mentalmente è in buone condizioni. Ammetto che non vedo l'ora di tornare ai giocare i playoff dopo aver saltato le ultime due edizioni causa Covid ed esonero, una voglia che ho cercato di trasmettere anche alla mia squadra e che sono convinto vedremo in campo. Ovviamente l'ultima parola spetterà proprio a lui".