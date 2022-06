Gelbison in serie C, arriva la benemerenza del Parco del Cilento Sarà consegnata domani dal presidente Tommaso Pellegrino

Dopo aver conquistato una storica promozione in serie C, la Gelbison sarà insignita anche della benemerenza per meriti sportivi del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. La cerimonia è in programma domani (giovedì 16 giugno) alle 11.30 a Vallo della Lucania. Con questo gesto, infatti, l'Ente intende testimoniare alla Gelbison la propria gratitudine per la storica conquista della promozione in serie C.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questo prestigioso e storico risultato sportivo conseguito dalla Gelbison che rappresenta la sintesi, l’identità e il riscatto del nostro territorio», ha dichiarato Tommaso Pellegrino, commissario Straordinario dell’Ente Parco che consegnerà il riconoscimento al sodalizio vallese. «La benemerenza rappresenta un segno concreto di gratitudine istituzionale alla società e alla squadra della Gelbison. Nel complimentarmi con i ragazzi e con la società, rivolgo un particolare ringraziamento al presidente Maurizio Puglisi che con lungimiranza, passione e impegno ci ha guidati alla conquista della serie C», ha concluso Pellegrino.