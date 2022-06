Pallanuoto, Mondiali: il Canada fermato dal Covid, niente sfida col Settebello Venerdì mattina la FINA deciderà se il match verrà recuperato in giornata o la squadra verrà esclusa

Clamoroso al Mondiale di Budapest. Il Settebello, tra le cui fila gioca anche il salernitano Vincenzo Dolce, era atteso in acqua per il suo secondo impegno iridato contro il Canada ma la sfida è stata cancellata. La squadra nordamericana è stata fermata dal Covid che ha fatto visita a tre atleti che sono attualmente in isolamento e soprattutto asintomatici.

C’è la possibilità di recuperare la sfida già domani come spiegato dalla Federazione italiana. “La Task Force FINA sul Covid farà effettuare al team canadese tamponi molecolari nella serata di giovedì e rapidi alle 10 di venerdì 24 giugno; se i positivi dovessero essere massimo quattro allora il match tra Italia-Canada sarà recuperato domani stesso, probabilmente prima dell'inizio del programma femminile, altrimenti il team canadese sarebbe escluso dal torneo iridato”.

"Ci dispiace non aver giocato questa sera” ha spiegato coach Campagna. “Adesso aspettiamo l'esito degli ulteriori accertamenti; noi abbiamo dato, dopo aver parlato con la Fina, la disponibilità a recuperare il match contro il Canada venerdì. Giocare ci può fare solo bene, perché i ragazzi possono entrare in clima mondiali e poi ci sarebbe la possibilità di batterli, qualora i canadesi dovessero rimanere nel torneo e quindi in corsa per il terzo posto, di batterli con uno scarto maggiore, rispetto a quanto fatto dalla Spagna (19-2)".

Foto: Federnuoto.it di Giorgio Perottino/DBM