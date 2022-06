Pallanuoto, Mondiali: il Covid elimina il Canada, niente match col Settebello Dolce e compagni giocheranno sabato contro la Spagna, in palio c'è il primato nel girone.

Il Covid è piombato ieri a bussare alle porte del Mondiale di Budapest. A pagare dazio è stato il Canada, colpito da cinque positività, dato che ha portato prima al rinvio e poi in mattinata alla definitiva cancellazione della sfida contro il Settebello. I nordamericani non potranno continuare il proprio torneo iridato. Questa la triste e amarissima decisone presa dalla FINA.

Per quanto riguarda la squadra di Campagna, che aveva dato l’ok a giocare oggi contro il Canada, cambiano i programmi. Oggi doppio allenamento in piscina, domani invece si gioca con la Spagna alle 18:00. Al salernitano Vincenzo Dolce e ai compagni di squadra serve una vittoria per garantirsi il primato nel girone e andare direttamente ai quarti di finale in programma il 29 giugno.

Foto di Giorgio Perottino/DBM per Federnuoto.it