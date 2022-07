Gelbison, nuovo tassello per il futuro: capitan Uliano resta in rossoblu Il centrocampista è alla sua sesta stagione con la maglia dei vallesi

Dopo la riconferma ufficiale di Gianluca Esposito, la Gelbison ha annunciato anche la riconferma di Francesco Uliano, capitano dei rossoblu. Per il centrocampista sarà un ritorno tra i professionisti. Con oltre 150 presenze all’attivo con i colori rossoblu, l’esperto calciatore, ha rinunciato al corteggiamento di diverse compagini importanti per proseguire il progetto Gelbison.

Curriculum notevole, vero e proprio leader del centrocampo, ha calcato palcoscenici importanti del professionismo calcistico su tutto il territorio nazionale con oltre 340 presenze tra serie B, con l’Ascoli dove è cresciuto calcisticamente, serie C con Sudtirol, Pergolettese, Mantova, Monza, Pordenone, Catanzaro, e serie D con Monza, Cavese e Seregno.

Ad annunciare il rinnovo è stato il presidente della Gelbison. Maurizio Puglisi: «Il nostro capitano è una bandiera rossoblu. Con il suo tesseramento iniziamo a presentare la rosa che sarà a disposizione di mister Esposito e con Uliano siamo certi di garantire giocatori seri, di esperienza e soprattutto che hanno sposato con impegno il progetto Gelbison».

Da parte sua Francesco Uliano non ha nascosto l’entusiasmo. «Ringrazio il presidente e tutto il direttivo per la stima e la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Abbiamo appena chiuso una stagione storica e sono pronto a scendere in campo in Lega Pro e a continuare a fare bene. Un grazie poi ai tifosi rossoblù che in tutti questi anni non mi hanno fatto mancare il loro affetto».