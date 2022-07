Colpo Gelbison, dalla Turris arriva Ciro Loreto Il terzino classe '98: "Felicissimo di far parte di un progetto importante"

Il terzino sinistro classe 98 arriva dalla Turris, dopo l’esperienza triennale con il Como, condita da numerose presenze, da titolare, in serie C. In precedenza, aveva vestito in Campania le casacche di Sarnese e Cavese in serie D.

Altra intuizione di mercato del direttore sportivo Nicoló Pascuccio

“Felicissimo della chiamata della Gelbison – dichiara Loreto - farò parte di un progetto importante, portandomi dietro come prezioso bagaglio l’esperienza maturata fino ad oggi. Adesso non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi”.