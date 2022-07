Gelbison, ufficializzati i due under Paoloni e Vitale Difensore e portiere, arrivano da Vicenza e Sassuolo

La Gelbison si è assicurata le prestazioni sportive di Federico Paoloni, difensore classe 2003. L’atleta ha disputato l’ultimo campionato con la maglia del Vicenza da dove arriva con la formula del prestito. Nella sua giovane carriera ha indossato anche la maglia del Genoa e della Fiorentina.

Le sue doti in campo non sono sfuggite al nostro consulente di mercato Nicoló Pascuccio.

Oggi la stretta di mano e la firma con il Presidente Maurizio Puglisi .

“Società seria e organizzata – ha dichiarato Paolini – Non ho esitato un solo istante ad accettare la proposta della Gelbiosn e credo che insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Dal Sassuolo arriva il portiere Samuele Vitale,classe 2002.

Un innesto di qualità nella rosa rossoblù che al Morra continua la preparazione in vista dell’esordio in Lega Pro.

Vitale arriva con la formula del prestito dal Sassuolo. L’atleta ha ben figurato non solo nell’ultima stagione in Primavera ma in generale in tutta la trafila nelle giovanili del Sassuolo, fino ad arrivare alla convocazione in Serie A con Roberto De Zerbi. La Gelbison ringrazia il Sassuolo per la collaborazione.