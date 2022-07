Gelbison, che colpo: dal Palermo arriva Marong Il difensore classe 2000 a Vallo della Lucania con la formula del prestito

La Società rossoblu ha chiuso l’importante trattativa assicurandosi le prestazioni sportive del difensore classe 2000 Un gran colpo di mercato che andrà a rafforzare il comparto difensivo nella rosa a disposizione di Mister Gianluca Esposito. L’atleta originario del Gambia arriva con la formula del prestito dal Palermo calcio, squadra neo promossa in Serie B.

Un profilo di assoluto spessore. A chiudere l’accordo con la società rosanero, il consulente di mercato Nicoló Pascuccio e il Presidente Maurizio Puglisi che stanno facendo un lavoro importante per costruire la nuova Gelbison prossima ad esordire tra i Professionisti. ”Sono davvero felice di essere qui - le parole di Bubacarr, per tutti Buba, dopo la firma - non vedo l’ora di entrare in campo e ricambiare la fiducia della Società. Sarà un onore per me indossare la maglia rossoblù, conosco la valenza del progetto”.