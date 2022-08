Gelbison, prime gare casalinghe al "Torre" di Pagani Autorizzato in deroga l'utilizzo dello stadio azzurrodstellato

Questa mattina dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC è arrivata la nota ufficiale con cui “esaminata la documentazione prodotta a corredo dell’istanza da parte della società Gelbison” si autorizza in deroga l’utilizzo dello Stadio di Pagani.

La Gelbison con il Presidente Maurizio Puglisi ringrazia il Prefetto di Salerno Francesco Russo che ha concesso il nulla osta, il Sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco e il Presidente della Paganese Calcio, Raffaele Trapani per la grande collaborazione, così come ringrazia il Questore e il Prefetto di Potenza con il Sindaco di Picerno con cui inizialmente era stato avviato il lavoro per far giocare la Gelbison allo Stadio Donato Curcio della cittadina lucana.