Atletica, Europei: Orlando a Monaco di Baviera per cercare il lancio da finale Nel giavellotto ci sarà in gara il ragazzo di Battipaglia che è campione tricolore della specialità.

Senza Alessandro Sibilio la spedizione campana agli Europei di atletica a Monaco di Baviere non avrà la stella assoluta. Il napoletano poteva essere da medaglia sia nei 400 ostacoli che nella staffetta 4x400, ma la sfortuna lo ha privato della possibilità di giocarsi qualcosa di storico e importante. La Campania sarà rappresentata da due veterani come Dariya Derkach nel salto triplo e dal marciatore Teo Caporaso nella 35 km. La triplista di pagani gareggerà il 17 agosto nella qualificazione insieme all’altra azzurra Ottavia Cestonaro che il direttore tecnico La Torre ha portato ai Mondiali preferendola propria alla ragazza di Pagani. Il sannita Caporaso invece sarà in gara martedì 16 agosto.

La novità del 2022 è rappresentata da Roberto Orlando, più volte trionfatore tricolore nel lancio del giavellotto. Per il ragazzo di Battipaglia, classe 1995, è l’esordio assoluto nella competizione continentale. In precedenza, aveva indossato la maglia azzurra nel 2021 nei campionati Europei a squadre. Orlando arriva a Monaco di Baviera con l’obiettivo di strappare, nella prova del 19 agosto, un posto nella finale in programma domenica 21 dove lanceranno i migliori dodici atleti del continente.