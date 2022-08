Atletica, Europei: Orlando fuori nella qualificazione del giavellotto Il lanciatore salernitano non è riuscito ad esprimersi al meglio.

L’Europeo di Roberto Orlando è durato poco. Le sue aspettative sono state tradite. L’atleta di Battipaglia si è fermato nelle qualificazioni del giavellotto maschile. Per lui niente finale. Troppo corto il suo lancio a 73.59 –il primato personale è di 80.35 e quello stagionale di 78.19- misura che è valsa solo il nono posto nel gruppo B. La pedana bagnata e le condizioni climatiche non hanno aiutato il lanciatore campano, ma sicuramente si poteva e si doveva fare di più. In competizioni simili non bisogna sbagliare nulla. Orlando a fine gara è parso sconsolato, conscio dell’occasione sprecata.

“Sono entrato deciso in pedana ma non ho trovato le giuste sensazioni. E’ stata una stagione estiva difficile, oggi non ho trovato una buona condizione tecnica e non giravano le gambe. Lo stadio è bello, c’è una grande atmosfera ma non è andata. Dopo la Coppa Europa invernale, dove sono arrivato terzo, qualcosa è andato storto. Capita, adesso si lavora per il prossimo anno”.

Per il ragazzo di Battipaglia c'è l'obiettivo Mondiale nel 2023 a Budapest e poi nel 2024 doppio sogno con gli Europei di Roma a giugno e soprattutto le Olimpiadi di Parigi.