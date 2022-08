Gelbison, buon test contro la Nocerina: 3-1 ed esordio per Caccavallo Sfida decisa nella ripresa. I gol dei rossoblù di Faella, Bonalumi e Graziani

È finito 3-1 l’allenamento congiunto di oggi al Morra contro la Nocerina. La sfida si è decisa nel secondo tempo. A segnare Faella, Bonalumi e su rigore, Graziani. Per la Nocerina Basanisi su rigore.

Esordio in rossoblù per il neo acquisto Caccavallo che si mette subito in mostra provando al 2′ il tiro, finito però alto. Al 17′ ci prova invece la Nocerina con Mancino che impegna il portiere vallese in parata. Trascorsa la mezz’ora di gioco gli animi si fanno bollenti. Ripristinata a fatica la serenità in campo, l’allenamento congiunto riprende seppur con poche emozioni. Il primo tempo si conclude infatti a reti bianche.

La ripresa si apre con la Nocerina in attacco. Valentini colpisce di testa il pallone che finisce di poco fuori. Tuttavia è la Gelbison a passare in vantaggio al 52′ con il gol di Faella, poco dopo (57′) i rossoblù raddoppiano con Bonalumi che, di testa, insacca il pallone alle spalle di Stagkos. I rossoneri accorciano le distanze al minuto 65. A segnare è, su calcio di rigore concesso a seguito di un fallo su Cuomo, Basanisi. La Gelbison però ristabilisce subito il doppio vantaggio con Graziani che, anche lui dagli 11 metri, realizza il gol del tris vallese. Ed è proprio sul 3-1 che si conclude l’allenamento congiunto Gelbison-Nocerina.

Gelbison-Nocerina 3-1: il tabellino

GELBISON: Vitale, Gilli, Paoloni, Bonalumi, Citarella, Uliano, Loreto, Nunziante, Graziani, Caccavallo, Faella. A disp. D’Agotino, Cannizzaro, Sannia, Fornito, Correnti, Coulibaly, Mesisca, Savini, Ambro, Sandri, Di Fiore, Cortesi. All. Esposito

NOCERINA: Stagkos, Chernet, Garofalo, Magri, Basanisi, Khalel, Valentini, Chitti, Scaringella, Mincica, Mancini. A disp. Recchia, Caliendo, De Marino, Menichino, Diniz, Gomes, Sirico, Villani, Dorato, Schiavella, Cuomo, Saccoccio, Amarante, Balde, Gaudino, Falzone, Settembrini, Talamo. All. Sannino

RETI: 52′ Faella (G); 57′ Bonalumi (G); 65′ Basanisi (N); 67′ Graziani (G)

(foto: pagina facebook Gelbison Calcio)