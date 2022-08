Gelbison, tris di acquisti: Statella, Foresta e Sorrentino Colpi che alzano il livello tecnico della neopromossa

Tre rinforzi di categoria per la Gelbison che ha ufficializzato i centrocampisti Giuseppe Statella e Giovanni Foresta e l'attaccante Lorenzo Sorrentino.

Foresta ha una lunga esperienza tra i Professionisti. Arriva dalla Carrarese in Serie C dove ha giocato le precedenti cinque stagioni.

Ha indossato anche le maglie del Crotone, Acr Messina e Catanzaro.

“Sono contento di sposare questo nuovo progetto. Ringrazio la Società per avermi voluto nella Gelbison, sono pronto a scendere in campo per l’esordio rossoblù in Lega Pro”.

Statella (nella foto) arriva dall’Acr Messina dove nell’ ultima stagione ha messo insieme 15 presenze e una rete. Vanta un ricco curriculum con all’attivo oltre 300 presenze tra i professionisti, di cui molte in serie B, e oltre 30 reti.

Le sue doti in campo non sono sfuggite al nostro consulente di mercato Nicoló Pascuccio.

Oggi la stretta di mano e la firma con il Presidente Maurizio Puglisi.

“Società seria e organizzata – ha dichiarato – Non ho esitato un solo istante ad accettare la proposta della Gelbison, sono pronto a dare il mio contributo al progetto per toglierci delle belle soddisfazioni”.

Sorrentino arriva dalla Fidelis Andria e in carriera ha totalizzato circa 160 presenze nel professionismo con le maglie della Vibonese, Cesena, Renate, Lucchese, Gubbio, Sambenedettese e Juve Stabia. A Lorenzo un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia rossoblù.

“Mi hanno cercato diverse squadre ma ho scelto la Gelbison perchè è quella che lo ha fatto con maggior convinzione – ha affermato il nuovo tesserato – Fondamentali per la buona riuscita della trattativa sono stati il Presidente Maurizio Puglisi e il consulente di mercato Nicolò Pascuccio. Sono davvero felice di essere qui e voglio fare bene per il progetto Gelbison .