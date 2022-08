Calendario Gelbison: "Inizio affascinante, subito due derby tostissimi" Il commento di mister Esposito e del consulente di mercato Pascuccio

“Inizio affascinante con due derby campani" dice mister Esposito. "Affronteremo 2 squadre che conoscono a memoria questa categoria e che hanno obiettivi diversi dai nostri. Noi abbiamo voglia di partire bene e dimostrare a tutti gli scettici che tra i professionisti ci stiamo alla grande”.

“Due partite tostissime – il commento a caldo del consulente di mercato rossoblù Nicolò Pascuccio – Cercheremo di partire forte con il piede sull’acceleratore. L’unico rammarico è quello di non poter avere la possibilità di poter ospitare la tifoseria stabiese al Torre. Per quanto riguarda il campionato – continua Pascuccio – affronteremo tutti con il piglio giusto e sono orgoglioso di vedere e leggere il nome della Gelbison in un campionato professionistico “.