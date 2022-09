Patierno dopo pochi secondi, Gelbison ko a Francavilla Fontana (1-0) La squadra di Vallo della Lucania subisce il gol decisivo nel primo minuto di gioco

La Gelbison esce sconfitta dalla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Alla Virtus basta il gol di Patierno, realizzato dopo pochi secondi di gara, per superare la squadra di Vallo della Lucania, ancora a caccia del primo successo nella terza serie nazionale. Sabato, alle 20.30, la Gelbison affronterà il Taranto per la quinta giornata del girone C di Serie C.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Quarta Giornata

Virtus Francavilla - Gelbison 1-0

Marcatori: 1' Patierno

Virtus Francavilla: Avella; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Cardoselli (46’ Mastropietro), Giorno (31’ Tchetchoua), Risolo, Pierno (61’ Solcia); Perez (61’ Maiorino), Patierno (83’ Ekuban). All. Calabro

Gelbison: Vitale; Cargnelutti, Bonalumi, Gigli; Nunziante (81’ Marong), Fornito, Savini (61’ Citarella), Loreto; Statella (61’ Kyeremateng), De Sena, Sorrentino. All. Esposito.

Arbitro: Baratta.