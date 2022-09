Ciclismo off-road, il 2 ottobre il ritorno della Saraceni Mtb Race Ad Agropoli l’Asd Cilento Mtb ripropone la manifestazione con un nuovo look.

Ciclismo off-road spettacolo domenica 2 ottobre ad Agropoli con il ritorno della Saraceni Mtb Race: l’Asd Cilento Mtb ha predisposto il piano di lavoro sul fronte organizzativo per non far mancare nulla alla vasta platea di appassionati della mountain bike aderente al Giro della Campania Off Road e soprattutto al Prestigio Mtb (della rivista di settore Mtb Magazine) per il secondo anno di fila.

Questa edizione si è rifatta il look con il cambio della sede logistica: non più nella zona dello stadio, bensì presso la baia di Trentova, la spiaggia più bella di Agropoli. Dista circa 3 chilometri dal centro cittadino, è caratterizzata da zone sabbiose e rocciose che si alternano. Deve il suo nome ad una leggenda che narra che vi sia avvenuto il ritrovamento di trenta uova di gabbiano o di tartaruga marina in una delle sue grotte.

La gara ha un nuovo format con diversi tratti in comune e alcune deviazioni su tutto il percorso di 42 chilometri e si svolgerà nella macchia del monte Tresino totalmente in sterrato (tranne il primo tratto guidato nel centro cittadino) terminando al punto di partenza ovvero presso l’Oasi Trentova-Tresino sita in via Fontana dei Monaci. Oltre alla granfondo di 42 chilometri, per i meno allenati è previsto il percorso escursionistico di 20 chilometri.

Fino al prossimo 28 Settembre, la quota di iscrizione è di 35 euro e non sarà possibile iscriversi oltre tale data e neanche domenica 2 ottobre sul campo di gara. Alla quota indicata si aggiungono tre euro per noleggio chip da pagare in loco al ritiro del pettorale. Link per iscriversi https://www.mtbonline.it/Evento/2038-saraceni-mtb-race .

Una manifestazione molto attesa che terrà pienamente fede a tutte le promesse per puntare al pieno successo con la stagione agonistica della mountain bike oramai agli sgoccioli.