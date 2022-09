Paganese, stop per un turno per De Felice. Nei radar l'Atletico Uri Azzurrostellati subito al lavoro dopo la vittoria contro l'Angri

Torna subito a lavoro la squadra dopo la vittoria in campionato di mercoledi al Torre contro l’Angri. Allenamento di scarico per chi ha giocato e più sostenuto per il resto del gruppo, agli ordini di mister Giampa’.Oggi e domani mattina gli ultimi due allenamenti a Mercato San Severino, per poi partite dopo pranzo dall’aeroporto di Capodichino per la partita di domenica contro l’Atletico Uri: calcio d’inizio ore 13:30.

Intanto il Giudice Sportivo della Serie D ha fermato per un turno l’attaccante Francesco De Felice, espulso per doppia ammonizione nel finale contro l’Angri. Squalifica fino al 10 ottobre per il dirigente Abagnara, allontanato dalla panchina e 1000 euro di multa per numero sei fumogeni accesi.