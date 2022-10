Serie C, la Gelbison non si ferma più: 1-0 a Messina e quarta vittoria di fila Gol di Fornito al minuto 86 per la squadra di Vallo della Lucania

La rete di Fornito garantisce l'1-0 alla Gelbison e la vittoria alla squadra di Vallo della Lucania sul campo del Messina. Quarta vittoria consecutiva e percorso splendido in campionato con l'arrivo di De Sanzo in panchina per i rossoblu in piena zona playoff dopo otto turni di campionato.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Messina-Gelbison 0-1

Marcatori: 86' Fornito

Messina (3-4-3): Daga; Angileri, Camilleri, Ferrini (74' Iannone); Napoletano (46' Fiorani), Fofana, Marino, Fazzi (74' Versienti); Catania (46' Konate), Curiale (83' Zuppel), Balde. All. Auteri. A disp. Lewandowski, Berto, Trasciani, Mallamo, Versienti, Iannone, Zuppel

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Bonalumi, Gilli, Loreto; Nunziante, Fornito, Papa, Savini, Correnti (87' Onda); Faella (87' Citarella), De Sena (66' Sorrentino). All. De Sanzo. A disp. Vitale, Cargnelutti, Marong, Mesisca, Onda, Paoloni, Citarella, Statella, Di Fiore, Graziani, Sane, Sorrentino

Arbitro: Di Francesco

Ammoniti: Ferrini, Balde, Bonalumi, Loreto