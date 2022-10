Serie C, Gelbison ko: vince il Monterosi Tuscia (0-1), il tabellino Prima sconfitta in campionato nella gestione De Sanzo dopo quattro vittorie di fila

Si chiude la striscia di vittorie della Gelbison. La squadra di Vallo della Lucania va ko contro il Monterosi Tuscia. Finale di 1-0 per i laziali, a cui basta il rigore trasformato da Carlini al 16' per passare al "Torre" di Pagani. La Gelbison cade dopo quattro vittorie consecutive: prima sconfitta in campionato nella gestione De Sanzo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Gelbison - Monterosi Tuscia 0-1

Marcatori: 16' Carlini rig.

Gelbison (3-5-2): Gilli (59' Onda); Bonalumi (46' Cargnelutti), Loreto; Nunziante (86' Kyeremateng), Graziani (46' Statella), Papa, Fornito, Correnti; Faella (56' Sorrentino), De Sena. All. De Sanzo. A disp. Cannizzaro, Citarella, Di Fiore, Marong, Mesisca, Paoloni, Sane, Savini, Vitale.

Monterosi (3-5-2): Alia; Mbende, Giordani, Tartaglia, Tolomello (79' Verde), Parlati, Lipani (79' Gasperi), Di Paolantonio, Di Renzo; Santarpia, Carlini (93' Cancellieri). All. Menichini. A disp. Burgio, Cirone, D'Antonio, Di Francesco, Ferreri, Liga, Malatesti, Moretti.

Arbitro: Lovison

