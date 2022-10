Volley, B1: la P2P pronta per la trasferta di Terrasini Le ragazze di coach Castillo vanno in Sicilia a caccia di punti importanti.

La P2P ha conquistato cinque punti nelle prime due giornate di B1 femminile di volley: l'impatto sul nuovo campionato è stato molto positivo per Baronissi, matricola. "Ora l'obiettivo è la continuità", dice coach Castillo, riconfermato dal club irnino dopo la promozione dalla Serie B2. Reduce dalla vittoria per 3-0 ottenuta in casa contro Castellana Grotte (all'esordio c'era stata la vittoria al tie break a San Salvatore Telesino), la P2P si trasferirà in Sicilia e qui, a Terrasini, affronterà la formazione locale, domenica 23 ottobre alle ore 16.30. "Voglio vedere una squadra aggressiva e battagliera - conclude Castillo - non voglio vedere l'approccio tenero al match che ci ha poi costretto alla rincorsa e al fiatone nel primo set contro Castellana". Sotto rete la P2P ritroverà la palleggiatrice Baruffi, ex di turno, e incrocerà anche l'esperta Biccheri. La formazione siciliana ha aggiunto negli ultimi giorni altri pezzi al proprio mosaico ingaggiando anche tre ex giocatrici del Caffè Trinca Palermo, quest'ultima rinunciataria in extremis al campionato di Serie B1. Proprio la rinuncia di Palermo ha ridisegnato il calendario di Terrasini: la prossima avversaria della P2P ha riposato nelle prime due giornate perché ha compensato l'originario numero dispari delle partecipanti al girone E di B1 e perché, in aggiunta, avrebbe dovuto sfidare proprio Palermo. "Sarà una sorta di appuntamento al buio per noi - spiega Joneda Alikaj, schiacciatrice, capitano di Baronissi - Sarà una trasferta insidiosa perché Terrasini non ha ancora alzato il sipario sulla propria stagione e anche per le caratteristiche dell'impianto di gara, che conosco bene per averci giocato pure la scorsa stagione. In compenso, noi stiamo acquisendo ritmo, fiducia, autostima, meccanismi, rodaggio e non vogliamo assolutamente arrestare la nostra corsa. Sappiamo quali sono i nostri punti di forza che dobbiamo accentuare in partita per farla nostra. Siamo molto soddisfatti per l'inizio del campionato, ma assolutamente non appagati. Affrontiamo un campionato insidioso, dobbiamo continuare a spingere forte e mettere tanti altri punti in cassaforte".