Serie C, pari per la Gelbison contro la Fidelis Andria (0-0) Quota 16 per la squadra di Vallo della Lucania da buonissimo passo per l'obiettivo salvezza

Secondo pareggio consecutivo per la Gelbison. Finale di 0-0 contro la Fidelis Andria al "Torre" di Pagani nella gara valida per l'undicesima giornata di campionato di Serie C (girone C). Quota 16 per la squadra di Vallo della Lucania da buonissimo passo per l'obiettivo salvezza.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Gelbison - Fidelis Andria 0-0

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Cargnelutti, Gilli, Loreto; Nunziante (9’ st Correnti), Graziani, Papa (9’ st Uliano), Fornito (14’ st Savini), Onda; Faella (35’ st Kyeremateng), Sorrentino (9’ st De Sena). All. De Sanzo. A disp. Vitale, Cannizzaro, Marong, Mescica, Citarella, Sane, Foresta, Bonalumi, Paoloni

F. Andria (3-5-2): Vandelli; Delvino (43’ st Ciotti), Dalmazzi, Milillo; Fabriani, Candellori (37’ st Pavone), Arrigoni, Paolini, Mariani; Urso, Bolsius (17’ st Sipos). All. Cudini. A disp. Zamarion, Hadziosmanovic, Graziani, Orfei, Pinelli, Mercurio, Djibril, Zenelaj, Alba, Tulli

Arbitro: Andreano.

Ammoniti: Onda (G), Cargnelutti (G), Nunziante (G), Paolini (FA), Candellori (FA), Kyeremateng (G), Graziani (G)