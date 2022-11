La Gelbison non finisce di stupire: anche la Turris va ko A Pagani decide un gol di De Sena. Cilentani sesti in classifica

La Gelbison si conferma squadra rivelazione del campionato e a Pagani batte anche la Turris grazie a un gol di De Sena in apertura di secondo tempo. Turris sempre più in crisi. Inizio davvero complicato per Di Michele sulla panchina corallina.

IL TABELLINO

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Citarella (65' Savini), Uliano, Fornito (84' Sane), Graziani; Kyeremateng (67' Sorrentino), De Sena (84' Bonalumi). A disposizione: Vitale, Cannizzaro, Marong, Mesisca, Papa, Paoloni, Foresta. Allenatore: De Sanzo

Turris (3-5-2): Perina; Manzi, Di Nunzio, Frascatore; Boccia (85' Ercolano), Haoudi (29' Finardi), Ardizzone (68' Giannone), Gallo, Contessa (85' Longo); Leonetti, Maniero (68' Santaniello). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Acquadro, Nocerino, Stampete, Invernizzi, Aquino. Allenatore: Di Michele

Arbitro: Leone di Barletta

Marcatori: 58' De Sena

Ammoniti: Cargnelutti, Savini