Jomi Salerno, Dalla Costa: "Vogliamo riscattare la sconfitta col Pontinia" "Dobbiamo tornare a vincere, ci aspettiamo una partita tosta".

In casa Jomi Salerno è una settimana particolare. Dopo la prima sconfitta in campionato, coincisa con l’esordio sulla panchina di Francesco Ancona, c’è tanta voglia di riscatto. La prestazione contro il Pontinia è stata insufficiente ecco perché il match contro l’Alì Best Mestrino, in programma sabato alla Palestra Palumbo con fischio d’inizio alle 18:30, è l’occasione per cambiare marcia. Si tratta di un avversario in difficoltà che occupa la penultima posizione in classifica con soli due punti all’attivo. Della settimana di lavoro e del prossimo impegno ha parlato il vicecapitano Ilaria Dalla Costa.



“Ci stiamo allenando come sempre, ci stiamo concentrando in particolare sugli errori commessi sabato contro Pontinia nella partita in cui abbiamo rimediato la prima sconfitta di questo campionato. Ovviamente ci aspettavamo una gara difficile e infatti il risultato lo ha dimostrato. Abbiamo avuto dei cali di concentrazione con errori che avremmo potuto evitare sia in attacco che in difesa e non siamo riuscite a portare a casa la vittoria, mentre il Pontinia ha dimostrato di essere molto forte, di avere gli stessi nostri obiettivi e cioè vincere il campionato ed altri trofei. Il coach ci ha detto che comunque siamo le prime in classifica, considerata la gara che abbiamo da recuperare. Dobbiamo tornare a vincere, però, perché, per quel che riguarda la qualificazione alla Coppa Italia, sarebbe importante arrivare prime in classifica per una questione di scontri nella competizione. Ora ci stiamo focalizzando sugli errori commessi in partita e andiamo a preparare quella di sabato contro Mestrino. Le nostre prossime avversarie, nonostante un avvio di campionato non facile, hanno recuperato due giocatrici molto valide, Stefanelli e Losco, e quindi sarà una squadra diversa rispetto a quanto ha dimostrato finora. Ci aspettiamo una partita tosta però vogliamo subito riscattarci dalla sconfitta di sabato scorso”.

Parole chiare che fanno comprendere la voglia di rivalsa della squadra, pronta a dare la prima gioia al suo nuovo allenatore.